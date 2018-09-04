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Депозитные ставки для физлиц 04.09.18
16:55 04.09.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 4 сентября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|04.09.18
|03.09.18
|04.09.18
|03.09.18
|04.09.18
|03.09.18
|3 месяца
|13.30
|13.45
|2.14
|2.13
|1.18
|1.09
|6 месяцев
|14.18
|14.29
|2.86
|2.85
|1.54
|1.45
|9 месяцев
|14.21
|14.32
|3.18
|3.19
|2.10
|2.05
|12 месяцев
|14.34
|14.45
|3.44
|3.46
|2.10
|1.98
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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