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Минфин в сентябре будет еженедельно предлагать валютные ОВГЗ
Министерство финансов Украины увеличило число валютных аукционов в сентябре по сравнению с первоначальными планами и будет проводить их еженедельно по вторникам.
Согласно графику размещения ОВГЗ, обнародованному на сайте министерства во вторник, 4 и 18 сентября намечено провести по два аукциона по размещению долларовых ОВГЗ: с погашением через 9 мес. и, соответственно, 1,4 и 1,2 года.
На аукционах 11 и 25 сентября к ним будут добавлены долларовые бумагами с погашением через 2 года и, соответственно, 1,2 и 1,4 года.
Помимо того 11 и 25 сентября покупатели смогут приобрести ОВГЗ в евро с погашением соответственно через 9 мес. и 1,2 года.
В каждый вторник сентября Минфин также планирует предлагать гривневые бумаги, в том числе еженедельно - с погашением через 3, 6, 9 и 12 месяцев. На аукционах 4 и 18 сентября к ним будут добавлены 2-летние ОВГЗ, 11 и 25 сентября - 3-летние, а 25 сентября - еще и 5-летние.
Как сообщалось, во втором квартале Минфин размещал валютные ОВГЗ пять раз: три раза это были долларовые бумаги и два раза - в евро. Согласно обнародованному в конце июня графику аукционов на третий квартал планировалось всего четырежды предлагать эти бумаги рынку в этот период: 10 и 24 июля, 14 августа и 11 сентября.
Однако впоследствии в связи с нехваткой валюты для выплат по валютным ОВГЗ и еврооблигациям Минфин увеличил предложение валютных ОВГЗ, повысив их ставку до 5,95% годовых, а в конце августа осуществил частное внешнее размещение полугодовых нот на $725млн с доходностью около 9,1% годовых.
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