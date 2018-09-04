Финансовые новости
- |
- 04.09.18
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.09.18
12:45 04.09.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 4 сентября 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 29.08
|754100.17
|348103.76
|372807.41
|21302.94
|4457.48
|7428.58
|на 30.08
|753502.93
|348103.76
|372334.89
|21082.53
|4486.79
|7494.95
|на 31.08
|754320.47
|348103.76
|373045.41
|21163.57
|4512.61
|7492.11
|на 03.09
|754087.90
|348103.76
|372985.28
|20978.18
|4529.93
|7490.75
|на 04.09
|754621.34
|348103.76
|373527.59
|20945.94
|4552.79
|7491.27
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 4 сентября – 28,378299 грн/$1.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кризис ликвидности вернет на рынок дорогие депозиты
|Украинские томагавки. Чем ВСУ могут поразить стратегический тыл оккупантов
|Финансисты уверены, что в ближайшие дни на рынке будут господствовать девальвационные ожидания
|Убийство Захарченко: Для чего Путин отправил следователей на Донбасс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара США растет 4 сентября на фоне сохраняющегося давления на emerging markets
|Минфин в сентябре будет еженедельно предлагать валютные ОВГЗ
|НБУ на аукционе во вторник продал $40,1 млн по курсу 28,48 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.09.18
|Станет ли Xoom предвестником PayPal в Украине
|НБУ понизил справочное значение курса гривны на 14,52 коп. до 28,5035 UAH/USD
Это интересно
|BlackBerry KEY2 LE, оснащенный механической клавиатурой QWERTY, представлен официально
|Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу
|Смартфон Sony Xperia XZ3 получил дисплей OLED QHD+ HDR размером 6 дюймов
|Защищённые смарт-часы Casio Pro Trek WSD-F30 используют платформу Wear OS
|Воры украли со склада в Роттердаме 112 тонн кобальта стоимостью $10 млн
|HTC представила смартфон U12 Life с нестандартной задней крышкой
|Acer показала трон для геймера