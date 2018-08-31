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Депозитные ставки для физлиц 31.08.18
18:32 31.08.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 31 августа 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|31.08.18
|30.08.18
|31.08.18
|30.08.18
|31.08.18
|30.08.18
|3 месяца
|13.46
|13.45
|2.10
|2.13
|1.10
|1.11
|6 месяцев
|14.34
|14.22
|2.82
|2.78
|1.43
|1.45
|9 месяцев
|14.32
|14.21
|3.19
|3.07
|2.05
|2.05
|12 месяцев
|14.48
|14.29
|3.44
|3.38
|1.94
|1.96
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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