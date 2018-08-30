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Депозитные ставки для физлиц 30.08.18
16:50 30.08.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 30 августа 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|29.08.18
|30.08.18
|29.08.18
|30.08.18
|29.08.18
|30.08.18
|3 месяца
|13.45
|13.45
|2.13
|2.13
|1.11
|1.11
|6 месяцев
|14.22
|14.22
|2.78
|2.78
|1.45
|1.45
|9 месяцев
|14.21
|14.21
|3.07
|3.07
|2.05
|2.05
|12 месяцев
|14.29
|14.29
|3.38
|3.38
|1.96
|1.96
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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