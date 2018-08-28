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Информация об агентстве
Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 21,2 млн гривен
18:18 28.08.2018 |
Министерство финансов 28 августа разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 21,239 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Размещены ценные бумаги со сроком обращения 154 дня на 3,876 млн гривен под 18% годовых, со сроком обращения 308 дней на 6,927 млн гривен под 17,9% годовых, со сроком обращения 1 008 дней на 155,5 тыс. гривен под 16,8% годовых и со сроком обращения 1 729 дней на 10,281 млн гривен под 16% годовых.
|Номер аукциона
|159
|160
|161
|162
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA 4000201735
|Доразмещение UA4000201768
|Доразмещение UA4000194377
|Доразмещение UA4000201255
|Номинальная стоимость
|154
|308
|1008
|1729
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|28.08.2018
|28.08.2018
|28.08.2018
|28.08.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|29.08.2018
|29.08.2018
|29.08.2018
|29.08.2018
|Срок оплаты процентов
|05.12.2018
|28.11.2018
|Срок оплаты процентов
|05.06.2019
|29.05.2019
|Срок оплаты процентов
|04.12.2019
|27.11.2019
|Срок оплаты процентов
|03.06.2020
|27.05.2020
|Срок оплаты процентов
|02.12.2020
|25.11.2020
|Срок оплаты процентов
|02.06.2021
|26.05.2021
|Срок оплаты процентов
|24.11.2021
|Срок оплаты процентов
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|23.11.2022
|Срок оплаты процентов
|24.05.2023
|Срок оплаты процентов
|28.11.2018
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|83.75
|80.00
|Номинальный уровень доходности, %
|17.29
|17.61
|16.75
|16.00
|Срок обращения (дней)
|154
|308
|1 008
|1 729
|Срок погашения
|30.01.2019
|03.07.2019
|02.06.2021
|24.05.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|4 170 000.00
|7 973 000.00
|150 000.00
|12 893 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|4 170 000.00
|7 973 000.00
|150 000.00
|9 893 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 749 696 000.00
|40 339 000.00
|3 579 145 000.00
|39 893 000.00
|Количество поданных заявок. шт,
|3
|4
|1
|5
|Количество удовлетворенных заявок, шт,
|3
|4
|1
|3
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|18.00
|17.90
|16.80
|16.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|18.00
|17.90
|16.80
|16.00
|Установленная доходность, %
|18.00
|17.90
|16.80
|16.00
|Средневзвешенная доходность, %
|18.00
|17.90
|16.80
|16.00
|Поступление в бюджет
|3 875 681.40
|6 926 703.21
|155 511.00
|10 281 102.39
Данные: Минфин Украины
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2017 году привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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