НБУ простимулирует повышение ставок по депозитам

Национальный банк хочет простимулировать банки повысить ставки по депозитам.

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе круглого стола «Что произойдет с гривной осенью?», организованного «Финансовым клубом».

«Наша высокая ставка является эффективным инструментарием, заставляющим банки платить больше по депозитам. Мы видим, что у нас есть корреляция между нашей ставкой и ставкой по депозитам юрлиц, которые как правило короткие по срокам. В то же время по физлицам мы видим, что сейчас ставки находятся на том же уровне, что и полгода назад. Банки прекратили снижать ставки, когда мы начали цикл повышения учетной ставки», - сообщил Чурий.

По его словам, банки до конца года повысят процентные ставки по депозитам физлиц и НБУ намерен в этом направлении их подтолкнуть.

«Мы подумаем, как ввести ограничения по тендерам рефинансирования. Сейчас мы можем дать 3 млрд грн на неделю. Может быть мы снизим этот объем, чтобы дать стимул банкам поднять ставки по депозитам», - сообщил Олег Чурий.

Регулятор видит, что ликвидность банковской системы снижается в результате того, что: НБУ не выкупает облигации банков; Нацбанк платит правительству, прибыли меньше, чем поступает ему процентов по ОВГЗ; увеличивается доля наличных в обращении, что приводит к уменьшению корсчетов банков.

«Все это приводит к тому, что избыточная ликвидность, которая у нас была в начале года - это70 млрд грн на депсертификатах уже уменьшилась до 23 млрд грн. Эта ликвидность не однородная, и мы не исключаем, что скоро увидим спрос банков на кредиты рефинансирования», - добавил он.