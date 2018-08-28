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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.08.18
11:10 28.08.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 28 августа 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 22.08
|749731.60
|348103.76
|369037.82
|21031.36
|4142.85
|7415.81
|на 23.08
|750772.81
|348103.76
|369929.44
|21066.88
|4251.92
|7420.80
|на 27.08
|752935.07
|348103.76
|371816.80
|21194.54
|4400.72
|7419.26
|на 28.08
|753184.83
|348103.76
|372093.16
|21137.85
|4430.47
|7419.59
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 28 августа – 27,885240 грн/$1.
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