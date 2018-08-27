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Депозитные ставки для физлиц 27.08.18
17:01 27.08.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 27 августа 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|23.08.18
|27.08.18
|23.08.18
|27.08.18
|23.08.18
|27.08.18
|3 месяца
|13.41
|13.41
|2.13
|2.13
|1.05
|1.05
|6 месяцев
|14.19
|14.19
|2.75
|2.75
|1.43
|1.43
|9 месяцев
|14.21
|14.21
|3.04
|3.04
|1.99
|1.99
|12 месяцев
|14.29
|14.29
|3.35
|3.35
|1.91
|1.91
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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