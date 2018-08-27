Исследование: криптовалютные биржи завышают объемы торгов на $6 млрд ежедневно

Новое исследование, результаты которого были опубликованы на прошлой неделе Blockchain Transparency Institute (BTI), показало, что более 70% из 100 ведущих биткоин-бирж в рейтинге CoinMarketCap причастны к отмывочным сделкам, существенно завышая заявленные объемы торгов. Об этом пишет Bitcoinist.

Чуть более месяца назад администрация CoinMarketCap ответила на обвинения в том, что публикуя недостоверные данные по объемам торгов на биржах, популярный аналитический портал тем самым косвенным образом поддерживает так называемые отмывочные сделки.

Тогда же было заявлено, что будут предприняты меры, призванные обеспечить целостность данных по объемам. После этого было добавлено несколько новых метрик, включая скорректированные данные по объемам.

Тем не менее, исследователи BTI настаивают, что биржи по-прежнему завышают свои объемы. В частности, подсчитав данные по 130 биржам, они пришли к выводу, что более $6 млрд заявленного суточного объема являются фейком. Это более двух третей совокупного объема всех торговых платформ.

Хуже всего обстоят дела у таких бирж, как BCEX, которая завышает свои объемы более чем в 22 000 тысячи раз, LBank (4400x), Bit-Z (более 469x), ZB (более 391x) и Bibox (более 85x).

После корректировки данных в новом исследовании ведущая биржа США Coinbase поднялась на третье место, на четвертое место вышла Bithumb, обогнав при этом считающуюся крупнейшую в Южной Корее Upbit. Последняя в настоящий момент находится под расследованием властей по подозрению в мошенничестве и отмывании денег, хотя недавний аудит и не выявил фальсификаций в деятельности руководства биржи или манипулирования пользовательскими средствами. Тем не менее, по данным BTI, объемы торгов на Upbit завышены в 11 раз.

Первое место в списке BTI занимает Binance с ее огромным числом уникальный посетителей, второе место у Bitfinex, которая в начале года ввела для новых пользователей требование о минимальном депозите в размере $10 000.

Значительная часть бирж, которая на CoinMarketCap входит в Топ-25, в рейтинге BTI при этом не оказалась даже в первой сотне. Большая часть из них, отмечают исследователи, сделаны словно под копирку, используя один и тот же пользовательский интерфейс и торговый движок.

Топ-20 альтернативного рейтинга BTI. Источник: blockchaintransparency.org

Самые лучшие же результаты в альтернативном рейтинге оказались у Kucoin и Cryptopia - если на CoinMarketCap они находятся на 58-м и 90-м местах соответственно, то аналитики BTI им отведены 19-я и 24-я строчка. Отмечается, что значительная часть пользователей этих бирж торгует на низких объемах монетами с невысокой капитализацией.

Напомним, ранее в августе издание Wall Street Journal сообщило, что только за первые шесть месяцев 2018 года за счет манипуляций биржевым курсом с использованием схемы «pump and dump» трейдинговые группы в Telegram и других соцсетях смогли заработать $825 млн.