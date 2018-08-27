Финансовые новости
- |
- 27.08.18
- |
- 10:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Исследование: криптовалютные биржи завышают объемы торгов на $6 млрд ежедневно
07:47 27.08.2018 |
Новое исследование, результаты которого были опубликованы на прошлой неделе Blockchain Transparency Institute (BTI), показало, что более 70% из 100 ведущих биткоин-бирж в рейтинге CoinMarketCap причастны к отмывочным сделкам, существенно завышая заявленные объемы торгов. Об этом пишет Bitcoinist.
Чуть более месяца назад администрация CoinMarketCap ответила на обвинения в том, что публикуя недостоверные данные по объемам торгов на биржах, популярный аналитический портал тем самым косвенным образом поддерживает так называемые отмывочные сделки.
Тогда же было заявлено, что будут предприняты меры, призванные обеспечить целостность данных по объемам. После этого было добавлено несколько новых метрик, включая скорректированные данные по объемам.
Тем не менее, исследователи BTI настаивают, что биржи по-прежнему завышают свои объемы. В частности, подсчитав данные по 130 биржам, они пришли к выводу, что более $6 млрд заявленного суточного объема являются фейком. Это более двух третей совокупного объема всех торговых платформ.
Хуже всего обстоят дела у таких бирж, как BCEX, которая завышает свои объемы более чем в 22 000 тысячи раз, LBank (4400x), Bit-Z (более 469x), ZB (более 391x) и Bibox (более 85x).
После корректировки данных в новом исследовании ведущая биржа США Coinbase поднялась на третье место, на четвертое место вышла Bithumb, обогнав при этом считающуюся крупнейшую в Южной Корее Upbit. Последняя в настоящий момент находится под расследованием властей по подозрению в мошенничестве и отмывании денег, хотя недавний аудит и не выявил фальсификаций в деятельности руководства биржи или манипулирования пользовательскими средствами. Тем не менее, по данным BTI, объемы торгов на Upbit завышены в 11 раз.
Первое место в списке BTI занимает Binance с ее огромным числом уникальный посетителей, второе место у Bitfinex, которая в начале года ввела для новых пользователей требование о минимальном депозите в размере $10 000.
Значительная часть бирж, которая на CoinMarketCap входит в Топ-25, в рейтинге BTI при этом не оказалась даже в первой сотне. Большая часть из них, отмечают исследователи, сделаны словно под копирку, используя один и тот же пользовательский интерфейс и торговый движок.
Самые лучшие же результаты в альтернативном рейтинге оказались у Kucoin и Cryptopia - если на CoinMarketCap они находятся на 58-м и 90-м местах соответственно, то аналитики BTI им отведены 19-я и 24-я строчка. Отмечается, что значительная часть пользователей этих бирж торгует на низких объемах монетами с невысокой капитализацией.
Напомним, ранее в августе издание Wall Street Journal сообщило, что только за первые шесть месяцев 2018 года за счет манипуляций биржевым курсом с использованием схемы «pump and dump» трейдинговые группы в Telegram и других соцсетях смогли заработать $825 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бойня на Бахмутке. Зачем «гибриды» устроили бессмысленный штурм позиций ВСУ под Желобком
|Американские «санкции за Солсбери» против России вступили в силу
|Короткая предпраздничная неделя завершилась 2-копеечным подорожанием доллара на межбанке
|Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины во II кв.-2018 вырос на 5,8% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|23 августа НБУ выдал банкам рефинансирование 4 715 млн гривен
|НБУ продал 23 августа банкам депозитные сертификаты на 9 019 млн гривен
|На межбанке 22 августа объем торгов долларом уменьшился на $17 млн до $193,1 млн
|Доллар слабо укрепляется после резкого падения на заявлениях Пауэлла
|Минфин Украины разместил 6-месячные дисконтные еврооблигации по цене 95,551% номинала
|Цена золота закрепилась 27 августа выше $1200 на заявлениях главы ФРС США
Это интересно
|Представлен Xiaomi Pocophone F1 — флагманский смартфон на базе SoC Snapdragon 845 за $300
|Первый в мире использующий сжиженный газ круизный лайнер спущен на воду
|Приёмы хакеров для кражи криптовалют и как от них защититься
|Samsung не планирует выход на автомобильный рынок
|Stratolaunch анонсировала новые ракеты. Их будут запускать с самолета
|На Google подали в суд за отслеживание местоположения пользователей смартфонов независимо от настроек конфиденциальности
|Как развить способность к адаптации с помощью упражнений