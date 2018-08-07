WSJ: в 2018 году манипуляции на криптовалютном рынке уже принесли трейдерам $825 млн

Только за первые шесть месяцев 2018 года за счет манипуляций биржевым курсом с использованием схемы «pump and dump» трейдинговые группы смогли заработать $825 млн. Об этом говорится в отчете Wall Street Journal.

В ходе исследования эксперты проанализировали 175 схем с участием 121 криптовалюты. В качестве примера схемы «pump and dump» аналитики рассмотрели альткоин Cloakcoin.

«Цена Cloakcoin взлетела на бирже Binance вскоре после того, как группа трейдеров Big Pump Signal отправила сообщение в Telegram, в котором велела своим подписчикам покупать альткоин. Курс в десяти самых активных парах с биткоином на Binance едва двинулся во время пампа Cloakcoin», - заявили аналитики.

Отметим, в США подобные манипуляции были признаны незаконными в 1930-х годах, когда группы трейдеров перепродавали друг другу ценные бумаги, прежде чем продать их широкому кругу инвесторов по завышенной цене.

Напомним, в мае Министерство юстиции США инициировало расследование с целью определения возможностей манипулирования курсами криптовалют со стороны трейдеров.