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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.08.18
10:41 23.08.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 23 августа 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 15.08
|759478.07
|349372.94
|375054.13
|22879.65
|4348.95
|7822.40
|на 16.08
|746837.42
|348103.76
|366596.71
|20614.27
|3871.11
|7651.57
|на 17.08
|749309.13
|348103.76
|368719.85
|20994.53
|3983.82
|7507.17
|на 20.08
|750383.10
|348103.76
|369566.29
|21077.68
|4123.36
|7512.02
|на 21.08
|749520.82
|348103.76
|368753.53
|21038.15
|4114.04
|7511.33
|на 22.08
|749731.60
|348103.76
|369037.82
|21031.36
|4142.85
|7415.81
|на 23.08
|750772.81
|348103.76
|369929.44
|21066.88
|4251.92
|7420.80
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 23 августа – 27,885488 грн/$1.
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