Минфин привлек $85,4 млн под 5,95%, спрос на ОВГЗ в гривне упал до минимума

Как сообщило ведомство, несмотря на рост продаж, количество заявок снизилось до 13 с 19 неделю назад.
Минфин также отказался от анонсированного аукциона по продаже 10-месячных долларовых ОВГЗ, а аукцион по продаже семимесячных ОВГЗ в евро не состоялся, так как продавец счел завышенным ставку в 4,7% годовых в четырех заявках суммарным объемом EUR4 млн.
Что касается гривневых бумаг, то спрос на самые короткие четырехмесячные ОВГЗ упал до 26,8 млн грн с 1,076 млрд грн неделю назад, а на годичные бумаги он снизился с 3,2 млн грн до 2,4 млн грн. Минфин удовлетворил все шесть заявок, ставки в которых остались прежними: 18% – по четырехмесячным, и 17,9% – по годичным бумагам.