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Депозитные ставки для физлиц 21.08.18
16:46 21.08.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 21 августа 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|21.08.18
|20.08.18
|21.08.18
|20.08.18
|21.08.18
|20.08.18
|3 месяца
|13.413
|13.41
|2.13
|2.13
|1.05
|1.03
|6 месяцев
|14.19
|14.19
|2.75
|2.75
|1.43
|1.44
|9 месяцев
|14.21
|14.21
|3.04
|3.04
|1.99
|1.99
|12 месяцев
|14.29
|14.29
|3.35
|3.35
|1.91
|1.93
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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