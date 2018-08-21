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Доллар дешевеет к мировым валютам 21 августа на заявлениях Трампа
08:42 21.08.2018 |
Курс доллара во вторник демонстрирует негативную динамику по отношению к большинству мировых валют после заявлений президента США Дональда Трампа относительно денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 EET курс евро к доллару поднимался до 1,1529 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1482 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 110 иен за доллар со 110,07 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,42%, до 95,5 пункта.
В центре внимания мировых рынков во вторник оказалось интервью Трампа агентству Рейтер, в котором он заявил, что не согласен с решением ФРС о повышении базовой ставки. Кроме того, президент США сказал, что "недоволен" главой американского регулятора Джеромом Пауэллом.
В 2018 году ФРС повышала ставку уже дважды - в марте и июне. В августе регулятор ожидаемо сохранил ставку на уровне 1,75-2% годовых. Следующее заседание Федрезерва состоится 25-26 сентября. Эксперты прогнозируют, что на нем ставка будет повышена до 2-2,25%.
"В настоящий момент рынки опасаются, что Трамп может оказать некоторое влияние на политику ФРС. Под давлением оказалась пара доллар-иена, которая особенно чувствительна к изменениям ставки в США", - приводит агентство Рейтер мнение главного валютного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).
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