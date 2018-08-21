Трамп не согласен с решением ФРС о повышении учетной ставки

Президент США Дональд Трамп не согласен с решением Федеральной резервной системы о повышении учетной ставки, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на эксклюзивное интервью американского президента.

В июне американский центробанк единогласно принял решение повысить базовую ставку во второй раз в этом году - до 1,75-2%. Повышение началось в 2016 году после почти десятилетия нулевых ставок. В 2018 году эксперты ожидают еще два повышения.

По заявлению Трампа, он "не согласен" с повышением ставки и "недоволен" главой ФРС Джеромом Пауэллом. На вопрос о том, верит ли он в независимость ФРС, Трамп ответил, что верит в то, что ФРС должна делать "то, что хорошо для страны".

"ФРС должна мне кое-чем помогать", - заявил Трамп и дал понять, что и дальше будет критиковать Пауэлла, если тот продолжит повышение ставок.

ФРС повышает ставку в условиях стабильного роста экономики, опасаясь ускорения инфляции. При этом повышение ставки может снизить потребление и замедлить кредитование банками частных и юридических лиц.