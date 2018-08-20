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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 17.08.18
11:32 20.08.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|15.08
|16.4120
|15.9123
|16.08
|16.4192
|16.0593
|17.08
|16.3237
|-
|-
|-
|-
|15.9942
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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