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Минфин вновь внепланово предложит валютные ОВГЗ на первичных аукционах
Министерство финансов выставит на первичные аукционы по размещению облигаций внутреннего госзайма 21 августа долларовые бумаги с погашением через 6 и 10 месяцев, а также бумаги в евро с погашением через 7 месяцев.
Согласно объявлению ведомства в пятницу, к продаже также будут предложены гривневые облигации с погашением через 4, 5, 11 и 22 месяца.
Как сообщалось, первоначально Минфин в III квартале 2018 года планировал четыре аукциона по размещению валютных ОВГЗ: 10 и 24 июля, 14 августа и 11 сентября. На первых трех аукционах было намечено размещение долларовых облигаций с погашением через 1,5-2 года.
Однако Минфин в связи с испытываемым дефицитом валюты, связанным с задержкой транша МВФ и другого внешнего финансирования, уже внепланово предложил бумаги в долларах и евро еще и 7 августа, а также расширял предложение на аукционах за счет "коротких" ОВГЗ с погашением через 3-7 месяцев.
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