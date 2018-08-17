Финансовые новости
- |
- 17.08.18
- |
- 19:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 17.08.18
18:01 17.08.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 августа 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|17.08.18
|16.08.18
|17.08.18
|16.08.18
|17.08.18
|16.08.18
|3 месяца
|13.33
|13.27
|2.13
|2.14
|1.05
|1.14
|6 месяцев
|14.10
|14.04
|2.75
|2.73
|1.45
|1.52
|9 месяцев
|14.18
|14.18
|3.04
|3.04
|2.03
|2.03
|12 месяцев
|14.24
|14.19
|3.35
|3.34
|1.95
|2.04
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ в августе провел интервенции на $0,53 млрд и готов к дальнейшим вливаниям для сглаживания скачков курса гривни
ТОП-НОВОСТИ
|НКРЭКУ упразднит формулу «Роттердам+»
|Ларс Свенссон: Монетарна політика працює краще, якщо її реалізує незалежний центральний банк
|Курс доллара в Украине растет опережающими темпами
|Агония защиты Януковича: Какой перелом произошел в суде над экс-президентом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин вновь внепланово предложит валютные ОВГЗ на первичных аукционах
|Индекс ПФТС 17 августа скорректировался вниз
|Депозитные ставки для физлиц 17.08.18
|НБУ в августе провел интервенции на $0,53 млрд и готов к дальнейшим вливаниям для сглаживания скачков курса гривни
|Доллар США слабо снижается к евро и иене 17 августа, но завершает ростом третью неделю подряд
|Фондовые рынки АТР выросли 17 августа, но китайский индекс снова снизился
Это интересно
|Volkswagen полностью переходит на виртуальное моделирование
|Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов
|Samsung создала самовосстанавливающееся олеофобное покрытие для смартфонов
|Обнаружены ещё три уязвимости процессоров Intel
|Представлена VR-гарнитура StarVR One с отслеживанием взгляда
|Apple утверждает, что собственность вокруг Apple Park стоит всего $200. Местные налоговики оценили ее в $1 миллиард
|Хакеры смогли вывести криптовалюту с «неприступного» криптокошелька Макафи