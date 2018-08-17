НБУ продал 16 августа банкам депозитные сертификаты на 2 337 млн гривен

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ продал 16 августа банкам депозитные сертификаты на 2 337 млн гривен

11:58 17.08.2018 |

Финансы

 

Национальный банк в четверг, 16 августа, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 2 337 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,50% годовых 29 банкам на сумму 2 337 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 15 августа продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 2 695 млн гривен.

В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.

В январе-июле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 032,485 млрд гривен, что на 22,0% больше чем за январь-июль 2017 года.

В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
По материалам: Українські Новини
 

ПО РУБРИКАМ

13:47 Фондовые рынки АТР выросли 17 августа, но китайский индекс снова снизился

13:43 Генеральный директор BitMEX назвал Ethereum цифровым шиткоином

13:01 НБУ на аукционе во вторник продал $24,8 млн. Средневзвешенный курс составил 27,9313 грн

12:54 СМИ: Nasdaq может добавить поддержку криптовалют в партнерстве с биткоин-биржей Gemini

12:22 НБУ понизил справочное значение курса гривни на 29,49 коп. до 27,9326 UAH/USD

11:58 НБУ продал 16 августа банкам депозитные сертификаты на 2 337 млн гривен

11:01 Курс валют по карточным операциям на 17.08.18

10:56 Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 2,123 млрд грн

10:51 Остатки средств на корсчетах банков 17.08.18

10:49 На межбанке 15 августа объем торгов долларом уменьшился на $33,1 млн до $257,1 млн

10:45 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 16.08.18

08:34 Доллар дешевеет 17 августа на ослаблении безрисковых настроений

07:44 Биржи США 16 августа выросли на новостях о переговорах с Китаем и отчете Walmart

16.08 Курс доллара в Украине растет опережающими темпами

16.08 Страховий ринок демонструє позитивну динаміку

• дальше…

13:17 Практически все облэнерго выделили и лицензировали новые юрлица-энергосбыты - НКРЭКУ

11:46 Катар хочет запустить в Украине производство синтетического моторного топлива

08:57 Стоимость нефти 17 августа слабо колеблется на разнонаправленных факторах

08:14 Ларс Свенссон: Монетарна політика працює краще, якщо її реалізує незалежний центральний банк

07:59 Минсельхоз США снова повысил прогноз урожая зерна в Украине

16.08 На мелкооптовом рынке 16 августа наблюдалось робкое колебание цен на автомобильное топливо

16.08 На проблемных территориях собираются предоставить налоговые льготы на 5 лет

16.08 Крупные налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 18,6% до 37,2 млрд гривен в 1-м полугодии

16.08 Цены на нефть слабо меняются 16 августа после падения накануне, Brent торгуется чуть ниже $71 за баррель

16.08 Рынок труда в Украине стабилизируется, но многие до сих пор работают в тени

• дальше…

09:13 Киберпсы Трампа. Как США готовятся к вмешательству России в выборы

08:51 Китай в скором времени обгонит США, став к 2022 году самым крупным рынком авиаперевозок

16.08 Юань укрепляется относительно доллара США максимальными темпами с января

16.08 «Белнефтехим» начал подготовку к ограничению поставок нефтепродуктов из России

16.08 Чем грозит неудачный репост в России

16.08 Эрдоган стал главной угрозой для экономики Турции

16.08 С мостом Путина в Крым опять возникли проблемы: нужно еще больше денег

16.08 Приднестровье: войска РФ форсировали Днестр в ходе «учений»

16.08 Эксперты сомневаются в конечном успехе перехода Венесуэлы на рыночную цену бензина

16.08 Трамп лишил экс-директора ЦРУ Бреннана допуска к секретной информации

16.08 Почти 350 медиакомпаний в США поддержали акцию против Трампа

15.08 Трамп раскритиковал нормы оборонного бюджета США по Крыму и РФ

15.08 Турция не сможет перейти на расчеты с Украиной в нацвалюте, - аналитики

15.08 Аркадий Дубнов о статусе Каспия: Правила определены, но игра не закончена

15.08 США оштрафовали британский Royal Bank of Scotland на рекордные $4,9 млрд за кризис 2008 г

• дальше…

16.08 Фонд гарантирования не смог продать землю на Оболони за 3,3 миллиарда

16.08 В Киеве продолжает дорожать жилье

15.08 Киев запустил проект по прокату велосипедов «Bike sharing»

15.08 Що входитиме у «бейбі-бокси» з 1 вересня?

14.08 Киев поднялся в рейтинге пригодных для проживания городов журнала The Economist со 131-й позиции до 118-й

13.08 Киевские жилые дома будут ремонтировать по новым правилам

13.08 Киев объявил конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода

10.08 Каждый третий украинец выбрал своего семейного врача

09.08 В Киеве пешеходную зону Крещатика хотят продлить до Бессарабки

08.08 В Киеве тысячи незаконных точек с шаурмой, власти начали демонтаж

08.08 Началась стройка еще одного аэропорта на Западной Украине

07.08 Жители Киева с августа будут оплачивать услугу по вывозу твердых бытовых отходов отдельно

07.08 В Киеве 25% квартир покупают для сдачи в аренду

07.08 ГСЧС в Киеве подала иск к 13 торговым центрам с требованием запретить эксплуатацию части помещений

03.08 Минрегионстрой предлагает прекратить практику бесплатной выдачи жилья

• дальше…

16.08 Агония защиты Януковича: Какой перелом произошел в суде над экс-президентом

16.08 Омелян написал секретное письмо о том, что публично озвучил неделю назад

16.08 Танк Т-72АМТ: Чем опасна украинская модернизация советского Т-72

15.08 107 дней ООС: Чего достигла украинская армия на Донбассе

15.08 Где Тимошенко могла найти деньги на масштабную пиар-кампанию

14.08 Украина рассчитывает получить 566 млн гривен за участие в миротворческих миссиях ООН

14.08 Осенью снайперы ВСУ получат канадские винтовки LRT-3

13.08 Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год в объеме $717 млрд, $250млн которого будут потрачены на помощь Украине

13.08 Глава киберполиции: постоянно фиксируем атаки из России

10.08 Украина подала иск в ЕСПЧ против РФ из-за нарушений прав политзаключенных

10.08 Прокуратура открыла дело в связи с вынесением судьей неправосудного решения в деле Кернеса - Стрижевская

10.08 Суд закрыл дело против мэра Харькова Кернеса в связи с отказом прокуратуры участвовать в дебатах

10.08 СБУ задержала подозреваемого в организации подрыва союза венгров в Ужгороде

09.08 Энерготаможня подала апелляцию по штрафу 7 млрд грн для Коболева

09.08 Почему ВСУ побеждают оккупантов в противотанковой «перестрелке»

• дальше…

12:45 Google добавила конфиденциальный режим для мобильной версии Gmail

11:36 В Аризоне начали доставку продуктов самоуправляемыми автомобилями

09:41 В Швейцарии запретили дизельные «Мерседесы» и «Порше»

16.08 Робот SEER поддерживает зрительный контакт с людьми

16.08 Alexa и Cortana, наконец, подружились

16.08 Криптовалютный инвестор требует $224 млн у AT&T за SIM-свопинг

16.08 Volkswagen полностью переходит на виртуальное моделирование

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

15.08 Samsung создала самовосстанавливающееся олеофобное покрытие для смартфонов

15.08 Обнаружены ещё три уязвимости процессоров Intel

15.08 Представлена VR-гарнитура StarVR One с отслеживанием взгляда

15.08 Хакеры смогли вывести криптовалюту с «неприступного» криптокошелька Макафи

14.08 Google собирает данные о местоположении даже при отключении геолокации

14.08 Xiaomi представила 10-дюймовый планшет Xiaomi Mi Pad 4

14.08 Гибридный Porsche Panamera установил рекорды шести гоночных трасс

• дальше…

12:12 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

03.08 Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов

24.07 Смогут ли женщины покорить Уолл-стрит?

23.07 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

13.07 Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

11.07 HSBC назвал шесть банковских должностей будущего

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно