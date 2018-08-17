Финансовые новости
- |
- 17.08.18
- |
- 11:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 2,123 млрд грн
10:56 17.08.2018 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 17 августа увеличился на 2,123 млрд грн (на 0,33%) – до 368,719 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ возрос на –2,471 млрд грн, до 749,309 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц увеличился– на 0,380 млрд грн, физлиц –на 0,112 млрд грн, нерезидентов сократился - на 0,144 млрд грн.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 15.08
|759478.07
|349372.94
|375054.13
|22879.65
|4348.95
|7822.40
|на 16.08
|746837.42
|348103.76
|366596.71
|20614.27
|3871.11
|7651.57
|на 17.08
|749309.13
|348103.76
|368719.85
|20994.53
|3983.82
|7507.17
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 17 августа– 27,670533 грн/$1.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара в Украине растет опережающими темпами
|Агония защиты Януковича: Какой перелом произошел в суде над экс-президентом
|Омелян написал секретное письмо о том, что публично озвучил неделю назад
|Танк Т-72АМТ: Чем опасна украинская модернизация советского Т-72
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс валют по карточным операциям на 17.08.18
|НБУ объявил аукцион по продаже до $50 млн на межбанке в пятницу
|Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 2,123 млрд грн
|Остатки средств на корсчетах банков 17.08.18
|На межбанке 15 августа объем торгов долларом уменьшился на $33,1 млн до $257,1 млн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 16.08.18
Это интересно
|Обнаружены ещё три уязвимости процессоров Intel
|Представлена VR-гарнитура StarVR One с отслеживанием взгляда
|Apple утверждает, что собственность вокруг Apple Park стоит всего $200. Местные налоговики оценили ее в $1 миллиард
|Хакеры смогли вывести криптовалюту с «неприступного» криптокошелька Макафи
|Google собирает данные о местоположении даже при отключении геолокации
|Почему мы ненавидим электронную почту, но любим мессенджеры
|Xiaomi представила 10-дюймовый планшет Xiaomi Mi Pad 4