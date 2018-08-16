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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 16.08.18
09:42 16.08.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|08.08
|16.3000
|-
|-
|-
|-
|15.8280
|-
|-
|-
|-
|09.08
|16.3650
|15.8435
|10.08
|16.4929
|15.1143
|15.9200
|13.08
|16.2217
|-
|-
|-
|-
|15.8594
|16.4601
|-
|-
|-
|14.08
|16.2478
|15.9131
|15.08
|16.4120
|15.9123
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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