Финансовые новости
- |
- 14.08.18
- |
- 21:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 14.08.18
17:40 14.08.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 14 августа 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|13.08.18
|14.08.18
|13.08.18
|14.08.18
|13.08.18
|14.08.18
|3 месяца
|13.33
|13.33
|2.03
|2.07
|1.05
|1.05
|6 месяцев
|14.10
|14.10
|2.71
|2.75
|1.42
|1.42
|9 месяцев
|14.18
|14.18
|3.04
|3.04
|2.03
|2.03
|12 месяцев
|14.24
|14.24
|3.32
|3.35
|1.94
|1.95
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Москве не удалось оставить за собой право вето на прокладку газопроводов по дну Каспия из Туркменистана через Азербайджан в Европу
ТОП-НОВОСТИ
|В 1-м полугодии отрицательное сальдо внешней торговли составило $653,1 млн
|Рост ВВП Украины во II кв.-2018 ускорился до 3,6% - Госстат
|Деловые ожидания на строительном рынке Украины в III кв. улучшились почти на 3 п.п. - Госстат
|«У них есть доллар, у нас есть Аллах»: куда заведет конфликт Турции и США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин на аукционах ОВГЗ 14 августа привлек в госбюджет более 1,02 млрд грн и $50,3 млн
|Индекс ПФТС 14 августа умеренно снизился
|Депозитные ставки для физлиц 14.08.18
|Доллар США почти стабилен 14 августа, турецкая лира дорожает, рупия упала до рекорда
|Деловые ожидания на строительном рынке Украины в III кв. улучшились почти на 3 п.п. - Госстат
|Фондовые индексы АТР завершили торги 14 августа без единой динамики, японский рынок вырос
Это интересно
|Samsung намерена первой в мире начать выпуск складных смартфонов
|Грядёт революция в текстиле: «электроника» станет мягкой и шелковистой
|Brabus подготовил первый тюнинг для нового Mercedes-Benz G-Class
|Как украинским программистам получать американские зарплаты
|К 2030 году в мире установят 40 млн зарядных станций для электромобилей
|Samsung представила новые наручные часы — Galaxy Watch
|Представлен флагманский смартфон Samsung Galaxy Note9