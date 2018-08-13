Финансовые новости
- |
- 13.08.18
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 13.08.18
16:52 13.08.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 13 августа 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|13.08.18
|10.08.18
|13.08.18
|10.08.18
|13.08.18
|10.08.18
|3 месяца
|13.33
|13.33
|2.03
|2.03
|1.05
|1.05
|6 месяцев
|14.10
|14.10
|2.71
|2.71
|1.42
|1.42
|9 месяцев
|14.18
|14.18
|3.04
|3.04
|2.03
|2.03
|12 месяцев
|14.24
|14.24
|3.32
|3.32
|1.94
|1.94
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В первом полугодии 2018-го украинские НПЗ не смогли сохранить темп наращивания доли рынка
|10 августа Нацбанку не удалось остановить подорожание доллара на межбанке
|Украина подала иск в ЕСПЧ против РФ из-за нарушений прав политзаключенных
|Конец «белорусского чуда». Лукашенко окончательно надоел Путину
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 13.08.18
|НБУ разрешил банку «Центр» присоединиться к МТБ Банку
|Риск обвала рынков вслед за турецкой лирой невелик, - Goldman Sachs
|Доллар США стабилен к евро 13 августа, лира продолжает падать
|Western Union усилила монопольное положение в Украине
|Фондовые индексы АТР упали 13 августа на опасениях последствий кризиса в Турции
Это интересно
|К 2030 году в мире установят 40 млн зарядных станций для электромобилей
|Samsung представила новые наручные часы — Galaxy Watch
|Представлен флагманский смартфон Samsung Galaxy Note9
|Panasonic представила технологичный освежитель для обуви
|Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников
|Первые комплекты Magic Leap начали продавать в Штатах за $2295
|Ferrari зарабатывает с каждой проданной машины 69 тысяч евро