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Евро подешевел к доллару до минимума за год из-за опасений по поводу финансов Турции
15:18 10.08.2018 |
Курс евро к доллару днем в пятницу опускался до минимума с июля 2017 года, инвесторы обеспокоены тем, что турецкий кризис после падения лиры до исторического минимума против доллара может распространиться на другие регионы и в том числе затронет крупные европейские банки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.51 EET курс евро к доллару снижался до 1,1467 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1528 доллара за евро, ранее показатель достигал 1,1432 евро за доллар, что стало самым низким значением с 17 июля 2017 года. Курс доллара к лире рос на 7%, до 5,9358 лиры за доллар, ранее в ходе торгов был достигнут исторический минимум турецкой валюты в 6,4684 лиры за доллар (рост на 12%).
Курс доллара к иене снижается до 111 иен за доллар со 111,08 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,47%, до 95,95 пункта.
Падение курса турецкой лиры вызвало обеспокоенность, которая распространилась на мировые рынки. Накануне курс турецкой валюты к доллару уже упал до исторического минимума на фоне ухудшения турецко-американских отношений.
Снижение курса турецкой лиры усилилось в пятницу после того, как газета Financial Times сообщила, что представители Европейского центробанка (ЕЦБ) выразили опасения относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции. Особенно представителей регулятора беспокоит то, насколько могут быть задеты турецким кризисом крупные банки Испании, Италии и Франции - BBVA, UniCredit и BNP Paribas.
Позднее в пятницу инвесторы ожидают данные об инфляции в США. Эксперты прогнозируют, что в июле потребительские цены в стране выросли на 3% в годовом выражении против роста в 2,9% в июне. В месячной выражении ожидается ускорение инфляции до 0,2% против предыдущего значения в 0,1%.
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