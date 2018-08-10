ЕЦБ опасается рисков для банков еврозоны в связи с ослаблением турецкой лиры

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обеспокоен подверженностью некоторых крупных банков еврозоны рискам, связанным с ситуацией в Турции в условиях ослабления турецкой лиры до рекордного минимума.

С начала 2018 года лира потеряла более 38% стоимости относительно доллара США, в пятницу падение ее курса достигало 13,5%.

По данным на 12:20 EET, курс доллара составляет 5,8969 лиры, что на 6% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Единый надзорный механизм (Single Supervisory Mechanism, SSM) - подразделение ЕЦБ, созданное для контроля операций крупнейших банков региона, в последние пару месяцев более пристально следит за связями финкомпаний еврозоны с Турцией, пишет газета Financial Times.

Среди банков, наиболее подверженных связанным с Турцией рискам, регулятор отмечает испанский BBVA, итальянский UniCredit и французский BNP Paribas, имеющие крупные операции в этой стране, отмечают источники газеты.

По их словам, SSM пока не считает ситуацию критической. Регулятор опасается, что турецкие заемщики не хеджировали риски резкого ослабления лиры и могут начать объявлять о дефолте по кредитам в иностранной валюте, на долю которых приходится порядка 40% активов банковского сектора Турции.

Ослабление лиры также ставит под угрозу местные банки, учитывая существенный масштаб их заимствований в иностранной валюте, отмечают эксперты.

В пятницу министр финансов Турции Берат Албайрак представит "новую экономическую модель" развития страны. Накануне Минфин дал понять, что он обозначит меры, которые планируется принять для сокращения госдолга, бюджетного дефицита и крупного дефицита счета текущих операций.

