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ЕЦБ опасается рисков для банков еврозоны в связи с ослаблением турецкой лиры
13:12 10.08.2018 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) обеспокоен подверженностью некоторых крупных банков еврозоны рискам, связанным с ситуацией в Турции в условиях ослабления турецкой лиры до рекордного минимума.
С начала 2018 года лира потеряла более 38% стоимости относительно доллара США, в пятницу падение ее курса достигало 13,5%.
По данным на 12:20 EET, курс доллара составляет 5,8969 лиры, что на 6% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Единый надзорный механизм (Single Supervisory Mechanism, SSM) - подразделение ЕЦБ, созданное для контроля операций крупнейших банков региона, в последние пару месяцев более пристально следит за связями финкомпаний еврозоны с Турцией, пишет газета Financial Times.
Среди банков, наиболее подверженных связанным с Турцией рискам, регулятор отмечает испанский BBVA, итальянский UniCredit и французский BNP Paribas, имеющие крупные операции в этой стране, отмечают источники газеты.
По их словам, SSM пока не считает ситуацию критической. Регулятор опасается, что турецкие заемщики не хеджировали риски резкого ослабления лиры и могут начать объявлять о дефолте по кредитам в иностранной валюте, на долю которых приходится порядка 40% активов банковского сектора Турции.
Ослабление лиры также ставит под угрозу местные банки, учитывая существенный масштаб их заимствований в иностранной валюте, отмечают эксперты.
В пятницу министр финансов Турции Берат Албайрак представит "новую экономическую модель" развития страны. Накануне Минфин дал понять, что он обозначит меры, которые планируется принять для сокращения госдолга, бюджетного дефицита и крупного дефицита счета текущих операций.
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