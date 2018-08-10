Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 7,203 млрд грн

Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на – 7,908 млрд грн, до 755,567 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц увеличился– на 0,458 млрд грн, физлиц –на 0,224 млрд грн, нерезидентов на 0,022 млрд грн.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 07.08
|746263.33
|349372.94
|362242.46
|22227.84
|4082.49
|8337.60
|на 08.08
|745856.94
|349372.94
|361812.96
|22275.72
|4057.76
|8337.56
|на 09.08
|747658.87
|349372.94
|364261.38
|22135.20
|3987.07
|7902.28
|на 10.08
|755567.64
|349372.94
|371464.88
|22593.78
|4211.33
|7924.71
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 10 августа– 27.111393 грн/$1.