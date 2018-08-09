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Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 959,3 млн гривен и валютные - на $59,1 млн
17:17 09.08.2018 |
Министерство финансов 9 августа разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 959,343 млн гривен и валютные бумаги - на 59,146 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, размещены бумаги со сроком обращения 89 дней на 959,343 млн гривен под 18,00% годовых.
Также размещены валютные ОВГЗ со сроком обращения 201 день под 5,95% годовых на 59,146 млн долларов.
Всего в госбюджет привлечено 2 554,043 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2017 году привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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