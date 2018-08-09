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Депозитные ставки для физлиц 09.08.18
17:12 09.08.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 9 августа 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|09.08.18
|08.08.18
|09.08.18
|08.08.18
|09.08.18
|08.08.18
|3 месяца
|13.33
|13.33
|2.03
|2.03
|1.05
|1.05
|6 месяцев
|14.10
|14.10
|2.71
|2.71
|1.42
|1.42
|9 месяцев
|14.18
|14.18
|3.04
|3.04
|2.03
|2.03
|12 месяцев
|14.24
|14.24
|3.32
|3.32
|1.94
|1.94
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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