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Депозитные ставки для физлиц 08.08.18
18:59 08.08.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 8 августа 2018г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|07.08.18
|08.08.18
|07.08.18
|08.08.18
|07.08.18
|08.08.18
|3 месяца
|13.51
|13.33
|2.14
|2.03
|1.05
|1.05
|6 месяцев
|14.31
|14.10
|2.84
|2.71
|1.42
|1.42
|9 месяцев
|14.18
|14.18
|3.04
|3.04
|2.03
|2.03
|12 месяцев
|14.39
|14.24
|3.44
|3.32
|1.94
|1.94
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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