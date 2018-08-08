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НБУ продал 7 августа банкам депозитные сертификаты на 11 229 млн гривен
12:33 08.08.2018 |
Национальный банк во вторник, 7 августа, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 11 229 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,50% годовых 39 банкам на сумму 6 364 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 17,50% годовых 19 банкам на сумму 4 865 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 6 августа продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 478 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-июне Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 696,719 млрд гривен, что на 16,8% больше чем за январь-июнь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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