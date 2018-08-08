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Минфин на аукционах ОВГЗ 7 августа привлек в госбюджет 2,797 млрд грн, $187,2 млн и EUR69 млн
22:19 07.08.2018 |
Трехмесячные и полугодовые гривневые ОВГЗ размещены под 18% годовых (удовлетворено 7 и 4 заявки на 1,745 млрд грн и 1,038 млрд грн соответственно), годовые бумаги купили с доходностью 17,8% годовых (всего на 11,8 млн грн).
Двухлетние ОВГЗ с доходностью 16,8% годовых банки купили на 1,734 млрд грн.
Долларовые ОВГЗ размещались со сроком обращения 105 и 203 дня с доходностью 5,52% и 5,89% годовых.
Евровые облигации Минфин продал под 4,39% годовых по десяти заявкам на 77 дня.
|Номер аукциона
|139
|140
|141
|142
|143
|144
|145
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000200950
|Доразмещение UA4000201735
|Доразмещение UA4000201768
|Доразмещение UA4000198006
|Первичное размещениеUA4000201891 (ном. в инвалюте дол. США)
|Доразмещение UA4000201446 (ном. в инвалюте дол. США)
|Доразмещение UA4000195663 (ном. в инвалюте EUR)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|Дата проведения
|07.08.2018
|07.08.2018
|07.08.2018
|07.08.2018
|07.08.2018
|07.08.2018
|07.08.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|08.08.2018
|08.08.2018
|08.08.2018
|08.08.2018
|08.08.2018
|08.08.2018
|08.08.2018
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|–
|12.12.2018
|–
|–
|24.10.2018
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|–
|12.06.2019
|–
|–
|–
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|–
|11.12.2019
|–
|–
|–
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|–
|10.06.2020
|–
|–
|–
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|–
|–
|–
|73.20
|–
|–
|20.00
|Номинальный уровень доходности, %
|17.20
|17.29
|17.61
|14.64
|5.52
|5.20
|4.00
|Срок обращения (дней)
|91
|175
|329
|672
|105
|203
|77
|Срок погашения
|07.11.2018
|30.01.2019
|03.07.2019
|10.06.2020
|21.11.2018
|27.02.2019
|24.10.2018
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 823 809 000.00
|1 127 682 000.00
|16 291 000.00
|1 754 000.00
|132 835 000.00
|58 301 000.00
|68 270 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 823 809 000.00
|1 127 682 000.00
|13 636 000.00
|1 754 000.00
|132 835 000.00
|58 301 000.00
|68 270 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4 592 013 000.00
|2 745 526 000.00
|26 736 000.00
|3 555 712 000.00
|132 835 000.00
|256 592 000.00
|209 590 000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|7
|4
|8
|3
|16
|9
|10
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|7
|4
|7
|3
|16
|9
|10
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|18.00
|18.00
|17.99
|16.80
|5.55
|5.95
|4.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|18.00
|18.00
|17.70
|16.80
|5.20
|5.40
|4.20
|Установленная доходность, %
|18.00
|18.00
|17.90
|16.80
|5.55
|5.95
|4.50
|Средневзвешенная доходность, %
|18.00
|18.00
|17.80
|16.80
|5.52
|5.89
|4.39
|Поступление в бюджет
|1 745 476 403.45
|1 038 087 665.10
|11 750 720.14
|1 734 320.12
|130 777 753.95
|56 461 189.54
|69 007 464.60
Данные: Минфин Украины
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