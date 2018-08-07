Еще один швейцарский банк начинает принимать криптовалюты

Еще один швейцарский банк Maerki Baumann Private Bank, из Цюриха объявил, что начнет принимать криптовалюты, сообщает Bitcoinist.

В июле 2017 года швейцарский Falcon Private Bank объявил о том, что он будет хранить и торговать биткоином через собственный сервис, нарушая статус-кво, поскольку большинство банков в стране отказываются принимать криптовалюты.

Теперь и банк Maerki Baumann будет принимать цифровые валюты. Единственное условие: криптовалюты должны быть получены за услуги или от майнинга. Механизмы, которыми банк будет идентифицировать происхождения криптовалют, еще не раскрываются.

По сообщению представителей Maerki Baumann Private Bank, главным образом криптовалюты планируется использовать в качестве альтернативных средств для инвесторов, признав при этом свой малый опыт в области цифровых токенов:

«Maerki Baumann внимательно следит за развитием криптовалютной инфраструктуры и регулированием монет. Это касается и инвестирования в цифровые валюты, а также технологий, необходимых для обеспечения торговли и хранения виртуальных монет. В настоящее время мы рассматриваем криптовалюты в качестве альтернативного инвестиционного инструмента, однако мы ограничены нашим малым опытом в этом вопросе, а также ничтожным набором данных, таких как стоимость криптовалютных активов, волатильность и объем торгов».

В Швейцарии наблюдается довольно быстрое внедрение криптовалют. Помимо объявления Maerki Baumann Bank, в июле сообщалось о том, что головная компания основной фондовой биржи Швейцарии - Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) Group планирует разработку и запуск полностью урегулированной платформы для торговли цифровыми валютами, а также хранения коинов институционального уровня безопасности. Старт площадки намечен на середину следующего года.

Хорошие новости на этом не заканчиваются. Так, в Германии предпринимаются серьезные шаги в области криптовалют - вторая по величине фондовая биржа страны Börse Stuttgart недавно обнародовала планы по разработке специализированной платформы для проведения ICO. Ранее компания Börse Stuttgart запустила торговую площадку для обмена цифровых валют.

Кроме того несколько дней назад сеть бирж Intercontinental Exchange (ICE) вступила в сотрудничество с компаниями Microsoft, Starbucks и другими организациями с целью построения платформы для торговли криптовалютами под названием Bakkt.