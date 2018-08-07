Финансовые новости
- |
- 07.08.18
- |
- 19:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Еще один швейцарский банк начинает принимать криптовалюты
13:08 07.08.2018 |
Еще один швейцарский банк Maerki Baumann Private Bank, из Цюриха объявил, что начнет принимать криптовалюты, сообщает Bitcoinist.
В июле 2017 года швейцарский Falcon Private Bank объявил о том, что он будет хранить и торговать биткоином через собственный сервис, нарушая статус-кво, поскольку большинство банков в стране отказываются принимать криптовалюты.
Теперь и банк Maerki Baumann будет принимать цифровые валюты. Единственное условие: криптовалюты должны быть получены за услуги или от майнинга. Механизмы, которыми банк будет идентифицировать происхождения криптовалют, еще не раскрываются.
По сообщению представителей Maerki Baumann Private Bank, главным образом криптовалюты планируется использовать в качестве альтернативных средств для инвесторов, признав при этом свой малый опыт в области цифровых токенов:
«Maerki Baumann внимательно следит за развитием криптовалютной инфраструктуры и регулированием монет. Это касается и инвестирования в цифровые валюты, а также технологий, необходимых для обеспечения торговли и хранения виртуальных монет. В настоящее время мы рассматриваем криптовалюты в качестве альтернативного инвестиционного инструмента, однако мы ограничены нашим малым опытом в этом вопросе, а также ничтожным набором данных, таких как стоимость криптовалютных активов, волатильность и объем торгов».
В Швейцарии наблюдается довольно быстрое внедрение криптовалют. Помимо объявления Maerki Baumann Bank, в июле сообщалось о том, что головная компания основной фондовой биржи Швейцарии - Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) Group планирует разработку и запуск полностью урегулированной платформы для торговли цифровыми валютами, а также хранения коинов институционального уровня безопасности. Старт площадки намечен на середину следующего года.
Хорошие новости на этом не заканчиваются. Так, в Германии предпринимаются серьезные шаги в области криптовалют - вторая по величине фондовая биржа страны Börse Stuttgart недавно обнародовала планы по разработке специализированной платформы для проведения ICO. Ранее компания Börse Stuttgart запустила торговую площадку для обмена цифровых валют.
Кроме того несколько дней назад сеть бирж Intercontinental Exchange (ICE) вступила в сотрудничество с компаниями Microsoft, Starbucks и другими организациями с целью построения платформы для торговли криптовалютами под названием Bakkt.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Екатерина Рожкова: у Украины нет иного пути, как следовать плану действий BEPS
|Украина договорилась с МВФ о предоставлении очередного транша, - источник «Апостроф»
|Засуха в помощь. В нынешнем году мы вновь увидим хороший расклад для украинских аграриев
|ГФС хочет получать от банков информацию о личных счетах ФЛП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС 7 августа продолжил отрицательную динамику
|WSJ: в 2018 году манипуляции на криптовалютном рынке уже принесли трейдерам $825 млн
|Депозитные ставки для физлиц 07.08.18
|Количество биткоин-банкоматов превысило 3500 по всему миру
|Евро дорожает к доллару США после падения до 6-недельного минимума в понедельник
|Екатерина Рожкова: у Украины нет иного пути, как следовать плану действий BEPS
|В июле международные резервы сократились на 1,3% до $17,7 млрд
Это интересно
|Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов
|Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
|Volkswagen пожаловался на нехватку специалистов по двигателям
|Xiaomi выпустит свой первый кнопочный мобильный телефон за 29 долларов
|Фантастический смартфон Turing HubblePhone получил четыре экрана, две SoC Snapdragon 855 и камеру с 15-кратным зумом
|Разработчики карманного ноутбука GPD Pocket 2 собрали в 10 раз больше требуемого
|Ferrari внедрила новый способ окраски суперкаров