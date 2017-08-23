Швейцарский банк первым в мире предложил полный спектр криптоактивов

Falcon Private Bank расширил собственную линейку услуг по управлению активами, основанными на технологии блокчейн, добавив поддержку таких валют, как Ether (ETH), Litecoin (LTC) и Bitcoin Cash (BCH). Начиная с 22 августа Falcon Private Bank становится первым в мире банком, который предлагает своим клиентам, как состоятельным частным лицам, так и институциональным клиентам, полный спектр крипто-активов с самой большой рыночной капитализацией, наряду с Bitcoin.

В прошлом месяце банк Falcon заявил о том, что стал первым швейцарским частным банком, предоставляющим клиентам решения по управлению крипто-активами, что позволяет приобретать, обменивать и хранить валюту Bitcoin в банковском учреждении.

Falcon Private Bank является частной банковской организацией в Швейцарии, размер активов клиентов которой достигает 14,6 млрд швейцарских франков. Штаб-квартира банка находится в Цюрихе, филиалы имеются в Абу-Даби, Дубае, Лондоне и Люксембурге. Компания Bitcoin Suisse AG является брокером банка по работе с крипто-активами, а также его инфраструктурным партнером, оказывая содействие в предоставлении полного комплекса продуктов и услуг по привлечению, хранению, отслеживанию и торговле криптоактивами для институциональных клиентов и состоятельных частных лиц.