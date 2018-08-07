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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.08.18
11:46 07.08.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 7 августа 2018 года.ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 31.07
|742604.20
|350322.94
|357345.04
|22225.63
|3945.29
|8765.30
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 02.08
|743629.00
|349372.94
|359115.93
|22349.11
|4003.36
|8787.65
|на 03.08
|743726.53
|349372.94
|359044.03
|22476.42
|4045.65
|8787.48
|на 06.08
|746159.70
|349372.94
|361513.93
|22412.94
|4072.22
|8787.66
|на 07.08
|746263.33
|349372.94
|362242.46
|22227.84
|4082.49
|8337.60
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 7 августа – 27.131725 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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