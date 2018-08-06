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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 03.08.18
11:02 06.08.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|01.08
|16.0868
|-
|-
|-
|-
|–
|-
|-
|-
|-
|02.08
|16.1600
|-
|-
|-
|-
|15.8062
|-
|-
|-
|-
|03.08
|16.1719
|-
|-
|-
|-
|15.7226
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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