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Депозитные ставки для физлиц 03.08.18
16:59 03.08.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 3 августа 2018г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|03.08.18
|02.08.18
|03.08.18
|02.08.18
|03.08.18
|02.08.18
|3 месяца
|13.37
|13.37
|2.06
|2.06
|1.05
|1.05
|6 месяцев
|14.14
|14.14
|2.75
|2.75
|1.42
|1.42
|9 месяцев
|14.13
|14.13
|3.13
|3.13
|1.96
|2.03
|12 месяцев
|14.25
|14.25
|3.33
|3.33
|1.90
|1.94
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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