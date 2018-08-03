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НБУ продал 2 августа банкам депозитные сертификаты на 5 755 млн гривен
12:22 03.08.2018 |
Национальный банк в четверг, 2 августа, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 5 755 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,50% годовых 37 банкам на сумму 5 755 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 1 августа продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 303 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-июне Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 696,719 млрд гривен, что на 16,8% больше чем за январь-июнь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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