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Минфин на аукционах ОВГЗ 2 августа привлек в госбюджет более 2 млрд грн
10:58 03.08.2018 |
Министерство финансов 2 августа на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,113 млрд грн.
Согласно данным министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 96 и 187 дней со средневзвешенной доходностью 18% годовых.
"По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа 2 августа, в государственный бюджет привлечено 2 113 110 790,40 грн", - говорится в сообщении.
|Номер аукциона
|137
|138
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000200950
|Доразмещение UA4000200968
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|–
|–
|Дата проведения
|02.08.2018
|02.08.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|03.08.2018
|03.08.2018
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|–
|–
|Номинальный уровень доходности, %
|17.20
|17.22
|Срок обращения (дней)
|96
|187
|Срок погашения
|07.11.2018
|06.02.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2 182 523 000.00
|101 000 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2 135 473 000.00
|81 000 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 768 204 000.00
|349 869 000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|11
|4
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|5
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|18.50
|18.10
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|18.00
|18.00
|Установленная доходность, %
|18.00
|18.00
|Средневзвешенная доходность, %
|18.00
|18.00
|Поступление в бюджет
|2 038 949 620.40
|74 161 170.00
Данные: Минфин Украины
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