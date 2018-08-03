Финансовые новости
- |
- 03.08.18
- |
- 10:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 02.08.18
09:33 03.08.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|25.07
|16.1739
|-
|-
|-
|-
|16.3092
|-
|-
|-
|-
|26.07
|16.2392
|-
|-
|-
|-
|16.1500
|-
|-
|-
|-
|27.07
|16.2024
|-
|-
|-
|-
|16.1249
|-
|-
|-
|-
|31.07
|16.0822
|-
|-
|-
|-
|16.1584
|15.6500
|-
|-
|-
|01.08
|16.0868
|-
|-
|-
|-
|–
|-
|-
|-
|-
|02.08
|16.1600
|-
|-
|-
|-
|15.8062
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экстремально плачевный. Как новейший российский истребитель умер, не родившись
|Минрегионстрой предлагает прекратить практику бесплатной выдачи жилья
|Нацбанк не смог удержать курс доллара на межбанке ниже психологического уровня в 27 гривень
|Сенаторы США готовят «сокрушительные санкции» против России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 02.08.18
|Доллар стабилен к иене и евро 3 августа после роста до максимума за две недели
|Золото дешевеет 3 августа после укрепления доллара к мировым валютам
|Биржи АТР 3 августа торгуются разнонаправленно, Nikkei в плюсе на росте сектора электроники
|Интерес к использованию биткоина в e-commerce упал
|Минрегионстрой предлагает прекратить практику бесплатной выдачи жилья
Это интересно
|Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведро
|Представлена ячейка солнечной панели с эффективностью 27,1 %
|Honor Note 10 с 6,95-дюймовым дисплеем представлен официально
|Huawei Mate 20 Pro будет первым смартфоном с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев производства Qualcomm
|Google запретил майнинг на Android
|Intel обескураживает: компания продвинется за 14 нм не раньше конца 2019 года, когда у AMD уже будут 7-нм процессоры
|Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности