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Единым индикативом ситуации на межбанковском валютном рынке будет ежедневный курс гривни к полудню - НБУ
13:54 02.08.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) с упрощением порядка подтверждения и регистрации сделок на межбанке утратил возможность обнародовать оперативную информацию и будет публиковать только ежедневный курс гривни к полудню, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.
Соответствующие изменения связаны с отменой обязательного подтверждения всех сделок с иностранной валютой на межбанковском рынке в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке (ВалКли) и переходом коммерческих банков и НБУ на полноценное использование торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters.
"У банков исчезла дополнительная нагрузка в виде внесения в ручном режиме информации в ВалКли, а Нацбанк стал получать более оперативные данные. Вместе с тем, информация из торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters является коммерческой и предоставляется пользователям по платной подписке. Соответственно, НБУ не вправе дублировать эти данные в открытом доступе", - отметили в пресс-службе.
В то же время, Нацбанк в качестве альтернативы решил ввести справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 кв, которое будет публиковаться не позднее 12:30 кв каждого дня.
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02.08.18 НБУ понизил справочное значение официального курса гривны на 5,47 коп. до 27,0123 UAH/USD
Национальный банк понизил официальный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемый им на 3 августа, на 5,47 коп. до 27,0123 UAH/USD.
"Поскольку большинство сделок на межбанковском валютном рынке заключается в первой половине дня, значение, опубликованное в качестве справочного, будет объективно отражать текущие тенденции на валютном рынке", - объяснили в пресс-службе.
Как сообщалось, НБУ смягчил требования к банкам относительно подтверждения и регистрации сделок на межбанковском валютном и кредитном рынках.
Соответствующее решение закреплено постановлениями правления "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" №79 и "Об определении утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов НБУ" №81 (оба - от 19 июля 2018 года), которые вступили в силу 1 августа.
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