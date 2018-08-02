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НБУ понизил справочное значение официального курса гривны на 5,47 коп. до 27,0123 UAH/USD
12:45 02.08.2018 |
Национальный банк понизил официальный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемый им на 3 августа, на 5,47 коп. до 27,0123 UAH/USD.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В предыдущий торговый день НБУ установил справочное значение официального курса гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 26,9576 UAH/USD.
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