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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 01.08.18
10:25 02.08.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|25.07
|16.1739
|16.3092
|26.07
|16.2392
|16.1500
|–
|–
|–
|–
|27.07
|16.2024
|16.1249
|–
|–
|–
|–
|31.07
|16.0822
|-
|-
|-
|-
|16.1584
|15.6500
|-
|-
|-
|01.08
|16.0868
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
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|–
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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