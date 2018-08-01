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Депозитные ставки для физлиц 01.08.18
17:43 01.08.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 1 августа 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|01.08.18
|31.07.18
|01.08.18
|31.07.18
|01.08.18
|31.07.18
|3 месяца
|13.37
|13.37
|2.06
|2.06
|1.05
|1.05
|6 месяцев
|14.14
|14.14
|2.75
|2.75
|1.42
|1.42
|9 месяцев
|14.13
|14.13
|3.13
|3.13
|2.03
|2.03
|12 месяцев
|14.25
|14.25
|3.33
|3.33
|1.94
|1.94
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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