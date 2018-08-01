Финансовые новости
- |
- 01.08.18
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.08.18
15:28 01.08.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 1 августа 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 27.07
|742183.36
|350322.94
|357046.65
|22131.07
|3917.66
|8765.05
|на 30.07
|742537.51
|350322.94
|357221.60
|22281.44
|3946.45
|8765.08
|на 31.07
|742604.20
|350322.94
|357345.04
|22225.63
|3945.29
|8765.30
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 1 августа – 26,866717 грн/$1.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Убийцей участника АТО Олешко в Бердянске является экс-"торнадовец" – А.Геращенко
|Дорогой гроб для бурятов. Почему россияне похоронили хваленую «Армату»
|В ЦАР убиты российские журналисты, которые снимали фильм о ЧВК «Вагнер»
|Убийство «Сармата»: В кого отрикошетят пули, выпущенные в АТОвца
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ФГВФЛ начнет продавать ипотечные кредиты пулами
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.08.18
|Доллар дорожает 1 августа после сообщений СМИ о возможном торговом обострении между США и Китаем
|Биржи АТР закрылись 1 августа преимущественно в минусе на торговых опасениях
|Страховщики увеличили сбор премий по «Зеленой карте» на 26,6% до 642,4 млн гривен в январе-июне
|Приватбанк в Лондоне: Коломойский организовал схему по выводу 2 миллиардов долларов
Это интересно
|Германия станет европейским центром по выпуску батарей для электромобилей
|«Умный» кондиционер Xiaomi обойдётся в $320
|Сделка Qualcomm и NXP на сумму $44 млрд сорвалась из-за позиции Китая
|Наказание Google: за что Еврокомиссия выписала рекордный штраф
|Электроконьки Segway поступят в продажу в августе за $400
|В Samsung созданы «неубиваемые» OLED-дисплеи
|Mercedes-Benz представил «короткий» седан A-Class