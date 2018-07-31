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Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 1 млрд гривен
18:25 31.07.2018 |
Министерство финансов 31 июля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 014,111626 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Размещены ценные бумаги со сроком обращения 182 дня на 1 002,111 млн гривен под 18% годовых и со сроком обращения 1 036 дней на 12,727 млн гривен под 16,82 % годовых.
|Номер аукциона
|134
|135
|136
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201735
|Доразмезение UA4000201768
|Доразмещение UA4000194377
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|–
|–
|–
|Дата проведения
|31.07.2018
|31.07.2018
|31.07.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|01.08.2018
|01.08.2018
|01.08.2018
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|05.12.2018
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|05.06.2019
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|04.12.2019
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|03.06.2020
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|02.12.2020
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|02.06.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|–
|–
|83.75
|Номинальный уровень доходности, %
|17.29
|17.61
|16.75
|Срок обращения (дней)
|182
|336
|1 036
|Срок погашения
|30.01.2019
|03.07.2019
|02.06.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 092 053 000.00
|6 740 000.00
|37 435 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 092 053 000.00
|0.00
|12 435 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 617 844 000.00
|13 100 000.00
|3 574 351 000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|3
|1
|3
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|3
|0
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|18.00
|0.00
|18.00
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|17.80
|0.00
|16.70
|Установленная доходность, %
|18.00
|0.00
|16.85
|Средневзвешенная доходность, %
|18.00
|0.00
|16.82
|Поступление в бюджет
|1 002 111 626.64
|0.00
|12 727 275.25
Данные: Минфин Украины
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2017 году привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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