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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.07.18
16:58 31.07.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 31 июля 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 25.07
|743774.34
|350322.94
|358159.00
|22298.00
|3635.45
|9359.98
|на 26.07
|738261.90
|350322.94
|353704.84
|21640.93
|3824.46
|8768.72
|на 27.07
|742183.36
|350322.94
|357046.65
|22131.07
|3917.66
|8765.05
|на 30.07
|742537.51
|350322.94
|357221.60
|22281.44
|3946.45
|8765.08
|на 31.07
|742604.20
|350322.94
|357345.04
|22225.63
|3945.29
|8765.30
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 31 июля – 26,755214 грн/$1.
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