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Депозитные ставки для физлиц 30.07.18
17:25 30.07.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 30 июля 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|30.07.18
|27.07.18
|30.07.18
|27.07.18
|30.07.18
|27.07.18
|3 месяца
|13.39
|13.48
|2.07
|2.20
|1.05
|1.14
|6 месяцев
|14.16
|14.25
|2.75
|2.87
|1.42
|1.52
|9 месяцев
|14.16
|14.16
|3.14
|3.14
|2.03
|2.03
|12 месяцев
|14.27
|14.34
|3.34
|3.46
|1.94
|2.04
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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