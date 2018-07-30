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Минфин Украины в I полугодии привлек 86,8 млрд грн новых долгов и погасил на 104,7 млрд грн
Министерство финансов Украины в январе-июне 2018 года привлекло в государственный бюджет за счет осуществления государственных заимствований 86,851 млрд грн, в том числе внешних - 2,7 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба (ГКСУ) на сайте.
В рамках погашения госдолга министерство всего выплатило 104,725 млрд грн, в том числе по внешнему - 23,764 млрд грн.
Помимо этого, Минфин выплатил 55,393 млрд грн в счет обслуживания государственных обязательств, указывает ГКСУ.
Как сообщалось, Программа управления госдолгом, утвержденная Кабинетом министров в начале текущего года, предполагала размещение Минфином в 2018 году долговых инструментов на 231,96 млрд грн, в том числе на внешних рынках - на 108,2 млрд грн.
В свою очередь, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует привлечение Украиной на долговом рынке 215 млрд грн в текущем году, свидетельствует Прогноз социального и экономического развития Украины на 2019-2021 годы.
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