Финансовые новости
- |
- 26.07.18
- |
- 17:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 26.07.18
17:07 26.07.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 26 июля 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|26.07.18
|25.07.18
|26.07.18
|25.07.18
|26.07.18
|25.07.18
|3 месяца
|13.39
|13.39
|2.07
|2.07
|1.05
|1.05
|6 месяцев
|14.16
|14.16
|2.75
|2.75
|1.42
|1.42
|9 месяцев
|14.16
|14.16
|3.14
|3.14
|2.03
|2.03
|12 месяцев
|14.27
|14.27
|3.34
|3.34
|1.94
|1.94
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бизнесмены стали реже жаловаться на чиновников
|Три абзаца исторической важности: как повлияет на курс США «Крымская декларация»
|Планы на лето. Чем кандидаты в президенты будут соблазнять избирателя на каникулах
|Кабмин утвердил проект внедрения электронных торгов по продаже спецразрешений на недропользование
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке 26 июля составил 26.6514 грн
|Депозитные ставки для физлиц 26.07.18
|НБУ усовершенствовал порядок обмена информацией о валютных операциях клиентов
|Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 4,454 млрд грн
|Биржи АТР 26 июля закрылись в основном снижением вопреки ослаблению торгового конфликта США и ЕС
|НБУ в I полугодии направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков
Это интересно
|lifecell намерен развернуть первую в Украине сеть Интернета вещей
|Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite: смартфоны среднего уровня с двойной камерой
|Ford сделал проекционный дисплей с покрытием от фотолинз
|Microsoft готовит две игровые консоли Xbox и новый сервис Xbox Scarlett Cloud
|В Украине построят еще один завод деталей для Volkswagen
|Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике
|Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике